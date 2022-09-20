Федерер встретил Джоковича и Маррея на Кубке Лэйвера

Экс-первые ракетки мира и прибыли на и провели первые тренировки. На корте турнира их встретил Роджер Федерер, с которым они выступят за команду Европы.

Фото: твиттер Кубка Лэйвера.

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