Федерер встретил Джоковича и Маррея на Кубке Лэйвера

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Экс-первые ракетки мира Новак Джокович и Энди Маррей прибыли на Кубок Лэйвера и провели первые тренировки. На корте турнира их встретил Роджер Федерер, с которым они выступят за команду Европы.

Фото: твиттер Кубка Лэйвера.

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