Федерер выступит на Кубке Лэйвера только в паре и проведет последний матч в карьере в пятницу

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Роджер Федерер рассказал, чего хочет от Кубка Лэйвера. В эти выходные швейцарец проведет последний турнир в карьере.

«Может быть, получится сыграть в паре с Рафой [Надалем]. Это было бы исполнением мечты», – сказал Федерер.

Сообщается, что Федерер не сможет выступить в одиночном разряде из-за проблем с коленом, так что на корте он появится только в паре. Планируется, что парный матч в пятницу станет последним в его карьере.

«Теннис, я люблю тебя и никогда не оставлю». Прощальная речь Роджера Федерера

Величие Роджера Федерера на одной картинке: 20 «Больших шлемов», 103 титула и самый возрастной №1 в истории

Федерер от болбоя до величайшего в истории. Карьера Маэстро – в фотографиях

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе