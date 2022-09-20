Сэвилл о травме колена, полученной в матче с Осакой: «Давайте помолимся, что это не кресты»

Австралийка Дарья Сэвилл прокомментировала травму колена, из-за которой снялась с матча против в первом круге в .

Сэвилл снялась во втором гейме матча. Она опасается, что повредила крестообразные связки.

«Давайте помолимся, что это не кресты... Завтра делаю МРТ», – написала Сэвилл.

Осака записала для австралийки сообщение:

«Хочу пожелать тебе всего наилучшего. Ты одна из самых веселых девчонок в туре, и я помню все хорошее, что ты сказала мне на .

Надеюсь, травма не серьезная и ты быстро восстановишься. Я знаю, что ты это умеешь».

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