Сэвилл о травме колена, полученной в матче с Осакой: «Давайте помолимся, что это не кресты»

Австралийка Дарья Сэвилл прокомментировала травму колена, из-за которой снялась с матча против Наоми Осаки в первом круге в Токио.
Сэвилл снялась во втором гейме матча. Она опасается, что повредила крестообразные связки.
«Давайте помолимся, что это не кресты... Завтра делаю МРТ», – написала Сэвилл.
Осака записала для австралийки сообщение:
«Хочу пожелать тебе всего наилучшего. Ты одна из самых веселых девчонок в туре, и я помню все хорошее, что ты сказала мне на «Ролан Гаррос».
Надеюсь, травма не серьезная и ты быстро восстановишься. Я знаю, что ты это умеешь».
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе