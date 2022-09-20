Петкович о том, что завершила карьеру из-за травм: «Надаль делал укол в нерв. Я бы не решилась зайти так далеко. Возможно, поэтому у него 22 ТБШ, а у меня – ни одного»

Бывшая девятая ракетка мира Андреа Петкович высказалась о мерах, на которые Рафаэль Надаль пошел, чтобы играть с травмой стопы.
Немка завершила карьеру после US Open.
«Я всегда оставалась в определенных рамках. Рафаэль Надаль делал укол в нерв. Я бы не решилась зайти так далеко.
Возможно, поэтому у него 22 «Больших шлема», а у меня – ни одного. Но зато у меня остался нерв в ноге, я ее чувствую, и она работает.
Я закончила в этом году в частности потому, что в последние два месяца вообще не могла тренироваться без болеутоляющих. И мне не хотелось так играть.
Профессиональный спортсмен должен раздвигать рамки возможностей. Профессиональный спорт вреден, он не имеет никакого отношения к здоровью. Он безумно конкурентный».