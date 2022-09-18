Линда Фрухвиртова о том, что однажды может сыграть в финале ТБШ против сестры: «Это было бы просто невероятно. Родителям было бы все равно, кто победит»

17-летняя Линда Фрухвиртова оценила уровень своей 15-летней сестры Бренды.

«Похоже, что мы вместе поедем в Австралию, и это очень здорово. Она невероятно хорошо играет. Она очень сложная соперница для любой теннисистки, и я думаю, что она справится даже на крупных турнирах».

Ее спросили, предпочла бы она сыграть в первом финале «Большого шлема» против сестры или все-таки против другой теннисистки.

«У такого финала есть и плюсы, и минусы, но я бы не отказалась (смеется). Если мы выйдем в финал и для нас обеих он будет первым, я считаю, что у другой точно будет еще шанс.

Это было бы просто невероятно. Особенно для наших родителей, им было бы все равно, кто победит».

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