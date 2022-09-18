Линда Фрухвиртова: «Хочется как можно скорее выиграть «Большой шлем», но мне все равно, сделаю я это в 19 или в 20»

17-летняя Линда Фрухвиртова высказалась о своем прогрессе. На следующей неделе она дебютирует в топ-100.

«Еще когда я была совсем маленькой, к нам [с сестрой Брендой] всегда было большое внимание, даже если это был национальный турнир до 10 лет. Я привыкла, что люди следят, как я выступаю.

Однако в теннисе, как только проигрываешь два матча, люди говорят: «Она на спаде», а потом выигрываешь два, и они такие: «Она звезда». Нельзя зацикливаться на том, что говорят другие люди. Я на этом не концентрируюсь.

Я пока не в том положении, чтобы думать, что к концу [следующего] сезона или лета должна войти в топ-50 или топ-60. Мне бы очень хотелось добиться таких результатов, при которых я смогу играть в основных сетках крупных турниров и «Больших шлемов».

Также она ответила, может ли тинейджер выиграть «Большой шлем».

«Мы видим, что это возможно, но не думаю, что можно доминировать и выиграть много «Шлемов» в 15-16 лет, как это было в прошлом. Конечно, хочется как можно скорее выиграть «Большой шлем», но мне все равно, сделаю я это в 19 или в 20 лет. Я просто буду выкладываться по максимуму, а там посмотрим».

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