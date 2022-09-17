Онс Жабер: «Жестко, что Серена и Роджер ушли в один год»

Вторая ракетка мира Онс Жабер прокомментировала завершение карьеры Роджера Федерера.
«Это очень грустно. Жалко, что этот день наступил. Еще жестко, что Серена и Роджер ушли в один год.
Я пару раз пересекалась с Роджером, у него отличное чувство юмора. Помню, как он поздравил меня после победы над Игой [Швентек] на «Уимблдоне» в прошлом году. Я тянулась с мужем и тренером, и они хотели с ним сфотографироваться. Так что муж остановил растяжку и побежал фоткаться.
Роджер извинился, что отвлек от меня команду, а я такая: можешь их навсегда забирать. Приятный момент.
Он меня очень вдохновлял. Мне особенно нравился его резаный удар. Я старалась им вдохновляться.
Надеюсь, мы еще увидим его в теннисном мире».
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