Онс Жабер: «Жестко, что Серена и Роджер ушли в один год»

Вторая ракетка мира прокомментировала завершение карьеры Роджера Федерера.

«Это очень грустно. Жалко, что этот день наступил. Еще жестко, что Серена и Роджер ушли в один год.

Я пару раз пересекалась с Роджером, у него отличное чувство юмора. Помню, как он поздравил меня после победы над Игой [Швентек] на в прошлом году. Я тянулась с мужем и тренером, и они хотели с ним сфотографироваться. Так что муж остановил растяжку и побежал фоткаться.

Роджер извинился, что отвлек от меня команду, а я такая: можешь их навсегда забирать. Приятный момент.

Он меня очень вдохновлял. Мне особенно нравился его резаный удар. Я старалась им вдохновляться.

Надеюсь, мы еще увидим его в теннисном мире».

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