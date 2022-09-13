Троицки о том, что Джокович пропускает Кубок Дэвиса: «С его участием все гораздо проще, но будущее за молодыми игроками»

Капитан Сербии в Кубке Дэвиса Виктор Троицки прокомментировал отсутствие в сборной . 21-кратный чемпион «Больших шлемов» пропускает турнир по личным причинам.

«С его участием все гораздо проще. Он столько раз выступал за нашу команду и помог нам выиграть много матчей, но будущее за молодыми игроками, и они должны собраться, взять на себя ответственность и одержать для команды важные победы.

Ребята заслуживают быть в сборной. Впереди все больше матчей без Новака. Эти игроки должны выкладываться по максимуму и делать для команды все возможное».

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