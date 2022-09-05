Джокович пропустит групповой этап Кубка Дэвиса. Он должен был стать его первым турниром после «Уимблдона»

21-кратный чемпион «Больших шлемов» не сыграет на групповом этапе Кубка Дэвиса, который пройдет 13-18 сентября.

Сербия вместе с Испанией, Канадой и Южной Кореей попала в группу B. Матчи пройдут в Валенсии.

«Он не сыграет по личным причинам. Он помогал сборной бесчисленное множество раз, но в этот раз не сможет. Если мы отберемся в Малагу, он к нам присоединится», – сказал капитан команды .

Плей-офф Кубка Дэвиса состоится 22-27 ноября.

Джокович не выступал после победного «Уимблдона». Он не мог играть в США, так как не привит от коронавируса.

23-25 сентября он планирует участвовать в Лондоне в выставочном Кубке Лэйвера. Также в его расписании до конца года стоят турнир ATP 250 в Тель-Авиве и «Мастерс» в Париже.

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