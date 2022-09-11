US Open. Пары. Финал. Крейчикова и Синякова сыграют с Макнелли и Таунсенд

В женском парном финале Барбора Крейчикова и Катерина Синякова сыграют с Кэтрин Макнелли и Тэйлор Таунсенд.
Чешки – пятикратные чемпионки «Больших шлемов». В этом году они взяли Australian Open и «Уимблдон». В случае победы они оформят карьерный Большой шлем.
Американки пока не выигрывали вместе турниры. Обе борются за первый титул на «Больших шлемах».
Сетка турнира здесь.
Нью-Йорк, США
29 августа – 11 сентября 2022
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 60 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Финал
Барбора Крейчикова (Чехия) / Катерина Синякова (Чехия) – Кэтрин Макнелли (США) / Тэйлор Таунсенд (США)
- Дата проведения
- 11 сентября, 20.00
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