US Open. Пары. Финал. Крейчикова и Синякова сыграют с Макнелли и Таунсенд

В женском парном финале и сыграют с и .

Чешки – пятикратные чемпионки «Больших шлемов». В этом году они взяли Australian Open и «Уимблдон». В случае победы они оформят карьерный Большой шлем.

Американки пока не выигрывали вместе турниры. Обе борются за первый титул на «Больших шлемах».

Сетка турнира здесь.

Нью-Йорк, США

29 августа – 11 сентября 2022

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 60 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Финал