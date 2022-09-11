US Open. Пары. Финал. Крейчикова и Синякова сыграют с Макнелли и Таунсенд

Теги US Open результаты WTA Тэйлор Таунсенд Катерина Синякова Барбора Крейчикова Кэтрин Макнелли Теннис

В женском парном финале Барбора Крейчикова и Катерина Синякова сыграют с Кэтрин Макнелли и Тэйлор Таунсенд.

Чешки – пятикратные чемпионки «Больших шлемов». В этом году они взяли Australian Open и «Уимблдон». В случае победы они оформят карьерный Большой шлем.

Американки пока не выигрывали вместе турниры. Обе борются за первый титул на «Больших шлемах».

Сетка турнира здесь.

US Open

Нью-Йорк, США

29 августа – 11 сентября 2022

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 60 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Финал

Барбора Крейчикова (Чехия) / Катерина Синякова (Чехия) Кэтрин Макнелли (США) / Тэйлор Таунсенд (США)
Дата проведения
11 сентября, 20.00
Онлайн матча

 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные