Рууд о финале US Open против Алькараса: «Постараюсь не впускать его в корт, держать глубину. Иначе он способен сделать с мячом что угодно»

Каспер Рууд поделился ожиданиями от финала US Open против Карлоса Алькараса. В личных встречах норвежец уступает 0:2.

«Чтобы обыграть Карлоса, я должен очень точно наносить каждый удар. Постараюсь не впускать его в корт, держать глубину. Иначе он способен сделать с мячом что угодно. Он может колотить виннерсы, может делать укороченные. На мой взгляд, у него один из лучших дропшотов в туре. Он может разыгрывать одну комбинацию, а потом застать тебя врасплох отличным укороченным.

Но если отвечать глубоко, то не будет возможности ответить дропшотом. На этом я постараюсь сконцентрироваться.

В воскресенье мы сыграем не только за титул, но и за первую строчку. Конечно, мы оба будем нервничать. Надеюсь, получится хороший матч. Он дважды меня обыгрывал, так что я хочу взять реванш».

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