US Open: Каспер Рууд — Карлос Алькарас прямая трансляция

На Открытом чемпионате США по теннису в мужском одиночном турнире осталось провести один матч — в финале 11 сентября на стадионе имени Артура Эша встретятся норвежец Каспер Рууд и испанец Карлос Алькарас. Матч US Open начнется в 23:00 по московскому времени. Посмотреть прямую видеотрансляцию любой желающий сможет на сайте Sports.ru.

Прогноз на матч Рууд – Алькарас

Каспер Рууд занимает седьмую строчку мирового рейтинга и в случае победы может стать первым. Он уже знает как играть в финале турнира Большого шлема. В этом году он дошел до решающего поединка в Париже на Roland Garros и уступил в трех сетах Рафаэлю Надалю. Теперь на его пути к титулу другой испанец и легче не будет. Вызывает опасение психологическая устойчивость норвежца. На US Open он тоже довольно легко проходил всех своих соперников. Сложности были только лишь с Томми Полом в третьем круге, кода пришлось играть пять партий, и в полуфинале Рууду оказал упорное сопротивление россиянин Карен Хачанов. Норвежец победил в четырех сетах. Каспер отлично подает, быстро передвигается по корту. Хватит ли его достоинств для победы, ответит поединок с испанцем.

Карлос Алькарас четвертый в рейтинге ATP и тоже в случае победы может стать первым, причем самым молодым за всю историю. Испанцу давно прочили восхождение на вершину. Пусть в его карьере нет финальный матчей на турнирах Большого шлема, но и шансов в связи с 19-летним возрастом у него пока было немного. Зато уже есть пять титулов на турнирах ATP. Но самое главное, его игра. С какими бы сложностями по ходу своих матчей на US Open он не сталкивался, всегда находил выход. Начиная с четвертого круга он сыграл три подряд пятисетовых поединка. Он поочередно взял верх над Марином Чиличем, Янником Синнером и в полуфинале над Фрэнсисом Тиафу. В каждом из матчей иногда казалось, что Алькарас вот-вот проиграет, но он находил в себе силы и переламывал ход поединка.

Соперники встречались между собой дважды и оба раза испанец был сильнее. Причем в апреле 2022 года они уже играли в финале турнира в Майами на хардовом покрытии. Алькарасу хватило двух партий для победы. Многое говорит в его пользу, в том числе и коэффициенты букмекеров. «Лига Ставок» предлагает на победу Рууда коэффициент 2,70, на выигрыш Карлоса коэффициент 2,70.

Где смотреть US Open 2022

Результаты US Open 2022