Рууд — Алькарас прогноз на финал US Open 2022

US Open 2022 по теннису подходит к концу, и нам предстоит посмотреть финальный матч в мужском одиночном турнире, в котором встретится норвежец Каспер Рууд и испанец Карлос Алькарас. Встреча состоится 11 сентября на стадионе имени Артура Эша. Спортсмены выйдут на корт в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть матч Рууд – Алькарас

Все любители тенниса находятся в предвкушении воскресного матча, нам предстоит увидеть очень интересный поединок, который наполнен интригами. Во-первых, каждый из теннисистов может впервые в карьере выиграть турнир Большого шлема. Во-вторых, победитель матча впервые становится первой ракеткой мира. В-третьих, Алькарас вообще может стать самым молодым теннисистом, ставшим первым в рейтинге ATP. Каждый из теннисистов заслуживает победы, Каспер второй раз в этом году вышел в финал ТБШ, он играл на этой стадии во Франции на Roland Garros, то есть пережил этот опыт. Карлос впервые вышел в финал турнира Большого шлема. Рууд, на первый взгляд, более легко проходил своих соперников. Какое-то серьезное сопротивление он испытал в матчах с Томми Полом, когда пришлось играть пять партий, и с Кареном Хачановым в полуфинале — победа в четырех сетах. Алькарасу пришлось играть несколько пятисетовых поединков, в том числе очень сложные в четвертьфинале с Янником Синером и в полуфинале с Фрэнсисом Тиафу.

покрытие корта — хард

рейтинг ATP Рууда — 7

победы/поражения Рууда в 2022 году — 45/16

победы Рууда на харде — 17/5

рейтинг ATP Алькараса — 4

победы/поражения Алькараса в 2022 году — 50/11

победы Алькараса на харде — 20/4

Факты и статистика перед матчем Рууд — Алькарас

Каспер Рууд не очень удачно выступает в матчах с соперниками, находящимися в рейтинге ATP выше его. В пяти последних таких матчах он проиграл трижды. Если Алькарас выходит в финал в последнее время, то чаще всего выигрывает. На шести последних турнирах ATP он выходил в финал и выигрывал четыре раза.

Статистика личных встреч Рууд — Алькарас

Соперники встречались между собой дважды, и оба раза был сильнее испанец. В 2021 году он победил норвежца в испанской Марбелье на грунте, а в апреле 2022 года на турнире в Майами в финале на харде. И обе эти победы были в двух партиях.

Прогноз на матч Рууд — Алькарас

Большинство экспертов, специалистов, ветеранов тенниса склоняются в пользу Алькараса. Букмекеры тоже на стороне испанца. «Лига Ставок» предлагает на победу Карлоса коэффициент 1,47, а в Каспера Рууда верят гораздо меньше — коэффициент 2,70.

Наш прогноз: интересно, что даже в полуфиналах не было такого разрыва в коэффициентах. Всем памятен финал в Париже, когда до этого Рууд шел уверенно по турниру, а в решающем матче легко уступил. В то же время Алькарас каждый раз демонстрирует свой характер и выпутывается из самых сложных ситуаций. Так будет и на этот раз — победа испанца в четырех сетах.

Где смотреть US Open 2022

Результаты US Open 2022