Хачанов о возможных проблемах с визами в ЕС: «Если нас перестанут пускать в Европу, я ничего не могу с этим сделать»

прокомментировал возможные проблемы с получением виз в Европу, где пройдет основная масса турниров после .

Его спросили, обсуждают ли российские игроки ужесточение визового режима между Евросоюзом и Россией.

– А что я могу поделать? Если нас перестанут пускать в Европу, я ничего не могу с этим сделать, верно?

Мы это не обсуждали. Если честно, я не читаю новости. В последнее время мне не нравится читать новости. Я просто иду от турнира к турниру.

Сейчас для меня, к сожалению, закончился US Open. Я поеду домой. Хочу отдохнуть, хочу побыть с сыном. Не видел его несколько недель, что был в Америке. Примерно шесть недель.

Так что хочу поехать домой, побыть с семьей, отдохнуть. А потом мы с командой будем смотреть, куда можем поехать, где сможем играть.

– Дом у вас еще в России?

– Мой родной город в России – Москва. Но живу я в Дубае.

– «Поехать домой» – это в Дубай?

– Да.

Хачанов построил карьеру на деньги дяди. Тот заработал миллиарды на «М.Видео» и мебели и создал под Карена турнир

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