Жабер о встрече с Роддиком: «Он симпатичный. Я должна была это сказать. Только мужу не говорите»

Пятая ракетка Онс Жабер рассказала о встрече с Энди Роддиком на US Open.
– Да, я удивилась, когда его увидела. Типа, ого, он здесь. Я его обняла. Не знала, пожать ему руку, обнять, что делать. Но, конечно, я его обняла. Он очень приветливый. Сказал, что следит за моими выступлениями и меня поддерживает, просто невероятно.
Я сфотографировала его на Australian Open, кажется, в 2009 году, он разминался или тренировался. Я была очень близко. Но когда решила подойти и с ним сфотографироваться, он уже ушел.
Собиралась спросить его о подаче, но потом забыла. Но думаю, он как-то передал мне свою силу (улыбается).
– Что именно вдохновило вас стать его поклонницей?
– Он симпатичный. Я должна была это сказать. Только мужу не говорите.
Думаю, у нас похожие характеры. Мне всегда хотелось быть таким же веселым игроком. Я фигово умею пародировать, но у него очень хорошо получалось.
Еще впечатляет его подача, всегда хотела так подавать. И у него просто потрясающая харизма на корте.
Не знаю, я помню его финал «Уимблдона» против Федерера. Все болели за Федерера, а я такая: «Энди, давай, вперед».
Мне нравится, как он играет и какой он человек.
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