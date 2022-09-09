Жабер о встрече с Роддиком: «Он симпатичный. Я должна была это сказать. Только мужу не говорите»

Пятая ракетка рассказала о встрече с на .

– Да, я удивилась, когда его увидела. Типа, ого, он здесь. Я его обняла. Не знала, пожать ему руку, обнять, что делать. Но, конечно, я его обняла. Он очень приветливый. Сказал, что следит за моими выступлениями и меня поддерживает, просто невероятно.

Я сфотографировала его на , кажется, в 2009 году, он разминался или тренировался. Я была очень близко. Но когда решила подойти и с ним сфотографироваться, он уже ушел.

Собиралась спросить его о подаче, но потом забыла. Но думаю, он как-то передал мне свою силу (улыбается).

– Что именно вдохновило вас стать его поклонницей?

– Он симпатичный. Я должна была это сказать. Только мужу не говорите.

Думаю, у нас похожие характеры. Мне всегда хотелось быть таким же веселым игроком. Я фигово умею пародировать, но у него очень хорошо получалось.

Еще впечатляет его подача, всегда хотела так подавать. И у него просто потрясающая харизма на корте.

Не знаю, я помню его финал против Федерера. Все болели за Федерера, а я такая: «Энди, давай, вперед».

Мне нравится, как он играет и какой он человек.

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