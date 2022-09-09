Федерер, Надаль, Лэйвер выразили соболезнования в связи со смертью Елизаветы II

20-кратный чемпион «Больших шлемов» выразил соболезнования в связи со смертью Королевы Елизаветы II.

«Я глубоко опечален смертью Ее Королевского Величества. Ее элегантность, изящество и преданность долгу останутся в истории. Я хотел бы выразить соболезнования всей королевской семье и Великобритании», – написал Федерер и выложил фото с их встречи на «Уимблдоне»-2010.

Также высказался .

«Мои самые искренние и глубокие соболезнования королевской семье Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и британскому народу в связи со смертью Ее Величества Королевы Елизаветы II».

опубликовал фото, на котором Королева Великобритании вручает ему трофей -1962.

«Мои глубочайшие соболезнования королевской семье и народу Соединенного Королевства в это печальное время. Покойтесь с миром, Ваше Величество».

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