Федерер, Надаль, Лэйвер выразили соболезнования в связи со смертью Елизаветы II

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20-кратный чемпион «Больших шлемов» Роджер Федерер выразил соболезнования в связи со смертью Королевы Елизаветы II.

«Я глубоко опечален смертью Ее Королевского Величества. Ее элегантность, изящество и преданность долгу останутся в истории. Я хотел бы выразить соболезнования всей королевской семье и Великобритании», – написал Федерер и выложил фото с их встречи на «Уимблдоне»-2010.

Также высказался Рафаэль Надаль.

«Мои самые искренние и глубокие соболезнования королевской семье Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и британскому народу в связи со смертью Ее Величества Королевы Елизаветы II».

Род Лэйвер опубликовал фото, на котором Королева Великобритании вручает ему трофей «Уимблдона»-1962.

«Мои глубочайшие соболезнования королевской семье и народу Соединенного Королевства в это печальное время. Покойтесь с миром, Ваше Величество».

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