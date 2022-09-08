Хачанов — Рууд прогноз на полуфинал US Open 2022

Первый полуфинал открытого чемпионата США по теннису в одиночном мужском разряде подарил довольно неожиданную пару. Если норвежец Каспер Рууд вполне мог рассматриваться даже в качестве победителя турнира, то россиянин Карен Хачанов впервые будет играть на этой стадии турнира Большого шлема. Матч состоится на стадионе имени Артура Эша 9 сентября, начало в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть матч Хачанов – Рууд

Карен Хачанов, похоже, смог избавится от многих своих проблем в плане техники и психологии, а успешные поединки по ходу турнира все больше и больше вселяли в него уверенность. Он смог по очереди разобраться с довольно сильными соперниками. Победы сначала над испанцем Пабло Каррено-Бустой и тем более над австралийцем Ником Кирьосом в четвертьфинале должны дать такой заряд позитива, что можно замахнуться на финал. Но перед этим Карена ждет еще один трудный поединок с Каспером Руудом. Норвежец всерьез нацелился не только на титул, но и на звание первой ракетки мира, если преодолеет сопротивление россиянина. Ранее Касперу все время чего-то не хватало. Он мог идти ровно по турниру, но потом неожиданно проигрывал. Победа в четвертьфинале над сильным итальянцем Маттео Берреттини показала, что норвежец вполне может выиграть US Open.

покрытие корта — хард

рейтинг ATP Хачанова — 31

победы/поражения Хачанова в 2022 году — 31/20

победы/поражения Хачанова на харде — 17/10

рейтинг ATP Рууда — 7

победы/поражения Рууда в 2022 году — 44/16

победы Рууда на харде — 16/5

Факты и статистика перед матчем Хачанов — Рууд

Карен Хачанов в последнее время отлично играет против соперников с сильной подачей. Из десяти таких предыдущих матчей на его счету победы в семи. Точно такая же статистика и у Каспера Рууда. Прием — одно из главных орудий обоих теннисистов.

Статистика личных встреч Хачанов — Рууд

Соперники встречались всего один раз, и было это ровно два года назад на грунтовом турнире в Италии. Норвежец тогда в первом круге обыграл Карена, но та встреча не будет не иметь никакого значения сейчас.

Прогноз на матч Хачанов — Рууд

Сложно сделать прогнорз, когдла обы соперника находятся в прекрасной форме. Многое может решить психология. У букмекеров все гораздо проще, «Лига Ставок» предлагает на победу Рууда коэффициент 1,54, шансы Карена Хачанова куда меньше, коэффициент 2,50.

Наш прогноз: хочется верить в победу россиянина. По словам Карена, ему нечего терять, а раз так, то пусть побеждает в четырех сетах.

Где смотреть US Open 2022

Результаты US Open 2022