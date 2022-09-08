US Open: Карен Хачанов — Каспер Рууд прямая трансляция

Россиянин Карен Хачанов 9 сентября в первом полуфинальном матче US Open по теннису встретится с норвежцем Каспером Руудом. Матч пройдет на центральном корте турнира — стадионе имени Артура Эша. Начало встречи не ранее 22:00 по московскому времени. Прямую видеотрансляцию болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Прогноз на матч Хачанов – Рууд

Карен по-настоящему удивляет теннисный мир на US Open. Мало того что он, выйдя в четвертьфинал, добился наивысшего своего достижения на турнирах Большого шлема, так сумел еще и преодолеть этот барьер. В ¼ финала он встретился с австралийцем Ником Кириосом, который стал обидчиком другого россиянина Даниила Медведева. В пятисетовом поединке Карен оказался сильнее, не многие на него ставили. Хачанов весь турнир проводит довольно ровно и сыграл лишь два пятисетовых поединка. Второй с Пабло Каррено-Бустой.

Появление в полуфинале Каспера Рууда абсолютно неслучайно, в этом году он выходит на пик своей карьеры. В 2022 году на Открытом чемпионате Франции он уже играл в финале. Более того, норвежец имеет все шансы, выйдя в финал, стать первой ракеткой мира. В четвертьфинальном поединке многие прочили ему упорную борьбу с итальянцем Маттео Берреттини, но ее не получилось — победа Каспера в трех сетах. Самым сложным для него оказался матч третьего круга, где ему пришлось играть пять сетов с американцем Томми Полом.

Соперники провели всего одну встречу. Она состоялась на грунтовом турнире в Италии в сентябре 2020 года. В первом раунде Рууд оказался сильнее Хачанова. Карену придется брать реванш на харде, но букмекеры сомневаются в его успехе. «Лига Ставок» предлагает н апобеду Карена коэффициент 2,50, в то время как выигрыш Каспера оценивается коэффициентом 2,50.

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