Янник Синнер: «Мне нужно оставаться скромным, потому что по сути я ничего значимого еще не выиграл»

оценил свою игру перед четвертьфиналом против . Синнер обыграл испанца в обоих матчах в этом сезоне – в четвертом круге и в финале в Умаге.

«Я уже знаю, что есть в моей игре, и стараюсь сохранять в ней уверенность. Но нужно оставаться скромным, потому что по сути я ничего значимого еще не выиграл, никаких важных матчей.

Все это часть процесса. Я не хочу спешить, но могу гордиться тем, как работаю. Надеюсь продолжать в том же духе. Может быть, однажды я смогу сказать, что я лучший игрок мира.

Конечно, моя игра становится богаче. И я еще кое-что могу добавить. Но чем больше ты добавляешь, тем больше у тебя вариантов. И это может быть хорошо, а может быть тяжело, потому что приходится выбирать. Иногда это приводит к хаосу в голове. Со мной такое бывало.

Но игра становится разнообразнее, и это самое важное».

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