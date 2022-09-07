Томлянович о том, что вышла в 1/4 на двух ТБШ подряд: «Такое ощущение, что на одном, потому что первый не считался. Теперь я в отстойном положении»

46-я ракетка мира Айла Томлянович прокомментировала то, что вышла в четвертьфинал на двух «Больших шлемах» подряд. Первый был на «Уимблдоне», где в этом сезоне не разыгрывались очки, и она в итоге упала в рейтинге, хотя защитила прошлогодний результат. У нее спросили, ставит ли она перед собой цель вернуться в топ-30, чтобы попадать в посев на «Шлемах».

– Такое ощущение, что на одном, потому что первый не считался. Теперь я в отстойном положении, потому что все еще борюсь за попадание в топ-30 и даже не знаю, где буду играть.

Я просто знаю, что не могу и не хочу гнаться за очками. Я физически не готова завтра куда-то лететь, а потом играть в понедельник. Я даже не знаю, смогу ли это сделать. Но я точно знаю, что хочу быть в той группе игроков, где заслуживаю быть.

Так что в данный момент я просто очень расстроена и злюсь из-за того, что не могу это контролировать. Все это очень расстраивает (улыбается).

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