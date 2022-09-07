Федерер, скорее всего, не сыграет на Кубке Лэйвера (Tages-Anzeiger)

20-кратный чемпион «Больших шлемов» Роджер Федерер, скорее всего, не сыграет на Кубке Лэйвера, сообщает Tages-Anzeiger.
По информации швейцарского издания, его реабилитация после травмы колена идет медленнее, чем ожидалось. Поэтому его участие в турнире маловероятно. В этом году Кубок Лэйвера пройдет 23-25 сентября в Лондоне.
Ранее Федерер подтвердил, что сыграет на турнире в Базеле.
Федерер казался биороботом и долго побеждал возраст с травмами. Хотя методы у него самые простые: массаж, растяжка, сон
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