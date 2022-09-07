Гауфф об итогах US Open: «Мне трудно сбалансировать гордость и разочарование»

18-летняя Коко Гауфф поделилась впечатлениями от выступления на US Open. Американка дошла до четвертьфинала, где уступила Каролин Гарсия (3:6, 4:6).

– Я очень горжусь собой на этом турнире. Но я хочу большего. Так что, может быть, в следующем году.

– Чем именно вы гордитесь?

– Мне трудно сбалансировать гордость и разочарование. Поэтому стараюсь больше учиться, чтобы не так сильно разочаровываться в себе.

На самом деле я горжусь тем, как провела эту неделю. Я никому не говорила, но после Цинциннати у меня не было ощущения, что турнир будет для меня таким хорошим.

Думаю, здорово, что я пришла в себя. Психологически я доказала себе, что могу выбираться из сложных ситуаций.

Это мой первый четвертьфинал на US Open, так что мне есть чем гордиться. Но, как я уже сказала, я разочарована. Думаю, это заставит меня работать еще усерднее. Я чувствую, что знаю, что должна делать.

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