Швентек впервые вышла в четвертьфинал US Open. В матче с Нимайер она повесила 19-ю баранку в сезоне

Первая ракетка мира в четвертом круге US Open обыграла №108 Юле Нимайер – 2:6, 6:4, 6:0.

В третьем сете двукратная чемпионка «Ролан Гаррос» повесила 19-ю баранку в этом сезоне. В женском туре это максимум с 2013 года, когда Серена Уильямс повесила 25.

Швентек впервые вышла в четвертьфинал в Нью-Йорке. Всего она добралась до третьего четвертьфинала ТБШ в сезоне (на играла в 1/2, на «Ролан Гаррос» взяла титул) и пятого в карьере.

Дальше полька встретится с восьмой ракеткой мира , которую прошла на пути к титулу на . Американка станет ее первой соперницей из топ-50 на этом .

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