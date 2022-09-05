Швентек впервые вышла в четвертьфинал US Open. В матче с Нимайер она повесила 19-ю баранку в сезоне

Первая ракетка мира Ига Швентек в четвертом круге US Open обыграла №108 Юле Нимайер – 2:6, 6:4, 6:0.
В третьем сете двукратная чемпионка «Ролан Гаррос» повесила 19-ю баранку в этом сезоне. В женском туре это максимум с 2013 года, когда Серена Уильямс повесила 25.
Швентек впервые вышла в четвертьфинал в Нью-Йорке. Всего она добралась до третьего четвертьфинала ТБШ в сезоне (на Australian Open играла в 1/2, на «Ролан Гаррос» взяла титул) и пятого в карьере.
Дальше полька встретится с восьмой ракеткой мира Джессикой Пегулой, которую прошла на пути к титулу на «Ролан Гаррос». Американка станет ее первой соперницей из топ-50 на этом US Open.
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе