Кириос 4-й раз в 5 матчах обыграл Медведева и вышел в четвертьфинал на втором ТБШ подряд

Теги US Open ATP Ник Кириос Даниил Медведев Теннис

Австралиец Ник Кириос в четвертом круге US Open обыграл первую ракетку мира и действующего чемпиона Даниила Медведева – 7:6, 3:6, 6:3, 6:2.

Кириос 27-й раз победил соперника из топ-10 (при 37 поражениях) и третий раз обыграл №1 в мире (при двух поражениях).

У Медведева Кириос выиграл четвертый матч из пяти. В начале августа он обыграл россиянина в Монреале и тоже не дал ему защитить титул.

За счет воскресной победы Кириос вышел в четвертьфинал на втором турнире «Большого шлема» подряд и четвертый раз в карьере. Дальше он сыграет с Кареном Хачановым.

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