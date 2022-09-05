Кириос 4-й раз в 5 матчах обыграл Медведева и вышел в четвертьфинал на втором ТБШ подряд

Австралиец Ник Кириос в четвертом круге обыграл первую ракетку мира и действующего чемпиона – 7:6, 3:6, 6:3, 6:2.

Кириос 27-й раз победил соперника из топ-10 (при 37 поражениях) и третий раз обыграл №1 в мире (при двух поражениях).

У Медведева Кириос выиграл четвертый матч из пяти. В начале августа он обыграл россиянина в Монреале и тоже не дал ему защитить титул.

За счет воскресной победы Кириос вышел в четвертьфинал на втором турнире «Большого шлема» подряд и четвертый раз в карьере. Дальше он сыграет с Кареном Хачановым.

Кириос нашел самый глупый способ проиграть очко. Сейчас покажем и объясним

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе