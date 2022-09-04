Надаль о наследии Большой тройки и Серены: «В каком-то смысле мы помогли сделать спорт лучше, популярнее и создать больше рабочих мест в туре»

Теги Серена Уильямс Роджер Федерер Рафаэль Надаль Новак Джокович ATP WTA Теннис

22-кратный чемпион «Больших шлемов» Рафаэль Надаль прокомментировал наследие, которое оставят он, Роджер Федерер, Новак Джокович и Серена Уильямс.

«Это отличная история для нашего спорта. За последние 20 лет много игроков очень много достигли.

В каком-то смысле мы помогли сделать спорт лучше, популярнее и создать больше рабочих мест в туре. В целом сейчас больше людей зарабатывает при помощи тенниса. Это говорит, что теннис как никогда популярен.

Я горжусь тем, что внес свой небольшой вклад в развитие нашего спорта. И было потрясающе разделить эти годы с великими чемпионами. Быть частью этой эпохи – огромная честь».

Великая карьера Серены Уильямс на одной картинке: 23 «Больших шлема», $94 млн призовых и многое-многое другое

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