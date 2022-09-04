US Open: Карен Хачанов — Пабло Каррено-Буста прямая трансляция

В четвертом круге Открытого чемпионата США по теннису 4 сентября россиянин Карен Хачанов встретится с испанским спортсменом Пабло Каррено-Бустой.

Матч US Open пройдет на втором по значимости корте турнира стадионе имени Луи Армстронга. Примерное время начала поединка теннисистов в 21:15 по московскому времени. Прямую видеотрансляцию матча Хачанов – Каррено-Бустой болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Карен Хачанов впервые смог пробиться в четвертый круг US Open, ранее он не мог преодолеть третий круг турнира. В первом матче россиянин в четырех партиях переиграл американца Дениса Кудлу, затем также в четырех партиях Тьяго Семедо Монтейро из Бразилии. Наконец, в третьем круге матч Карена не был доведен до конца, поскольку его соперник Джек Дрэйпер получил травму. В мировом рейтинге российский теннисист находится на 31-й позиции.

Пабло Каррено-Буста в рейтинге ATP находится на 15-й позиции и обычно довольно успешно выступает на US Open. Дважды в 2017 и 2020 годах он играл в полуфинале турнира. На этот раз в первом круге Пабло обыграл сильного теннисиста Доминика Тима, затем казахстанца Александра Бублика, а в предыдущем матче был сильнее Алекса де Минаура. Все свои матчи испанец завершил в четырех сетах.

Соперники встречались между собой восемь раз, в пяти случаях сильнее был российский теннисист, три раза побеждал испанец. Фаворитом у букмекеров считается Пабло Каррено-Буста, на его победу «Лига Ставок» предлагает коэффициент 1,44, успех Хачанова оценивается коэффициентом 2,80.

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