Трехкратный чемпион парных ТБШ Суарес завершил карьеру

Экс-вторая ракетка мира в паре объявил о завершении карьеры.

«Спасибо, Теннис. Время прощаться. Спасибо за 22 года, на протяжении которых я каждый день воплощал мечту в жизнь. Спасибо всем, кто был со мной в этом путешествии, я бесконечно благодарен, без вас ничего этого не было бы. Один этап заканчивается, чтобы начался другой 🙏🏻. Конец», – написал 40-летний бразилец.

Заключительный матч в карьере он провел в паре с во втором круге US Open.

Суарес выиграл в туре 35 парных титулов, в том числе и US Open в 2016-м (с Марреем) и US Open-2020 (с ).

Также он чемпион трех «Больших шлемов» в миксте: US Open-2014 (с ), -2014 (с Саней Мирзой) и Australian Open-2016 (с ).

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе