Трехкратный чемпион парных ТБШ Суарес завершил карьеру

Экс-вторая ракетка мира в паре Бруно Суарес объявил о завершении карьеры.
«Спасибо, Теннис. Время прощаться. Спасибо за 22 года, на протяжении которых я каждый день воплощал мечту в жизнь. Спасибо всем, кто был со мной в этом путешествии, я бесконечно благодарен, без вас ничего этого не было бы. Один этап заканчивается, чтобы начался другой 🙏🏻. Конец», – написал 40-летний бразилец.
Заключительный матч в карьере он провел в паре с Джейми Марреем во втором круге US Open.
Суарес выиграл в туре 35 парных титулов, в том числе Australian Open и US Open в 2016-м (с Марреем) и US Open-2020 (с Мате Павичем).
Также он чемпион трех «Больших шлемов» в миксте: US Open-2014 (с Екатериной Макаровой), US Open-2014 (с Саней Мирзой) и Australian Open-2016 (с Еленой Весниной).