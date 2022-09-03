Маттео Берреттини: «Федерер вывел теннис на новый уровень. Я бы очень хотел еще раз с ним сыграть»

прокомментировал возвращение в тур. 20-кратный чемпион «Больших шлемов» планирует выступить на Кубке Лэйвера в конце сентября и в октябре на турнире в Базеле.

«Я уже много раз это говорил и не устану повторять: Роджер – одна из причин, по которым я здесь. В детстве он был моим кумиром. Я за него болел. И я очень хочу, чтобы он вернулся.

Он вывел теннис на новый уровень за счет того, что делал на корте и за его пределами. Как и Серена, он уникален.

Я бы очень хотел еще раз с ним сыграть».

Берреттини проиграл Федереру оба их матча.

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