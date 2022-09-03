US Open: Андрей Рублев — Денис Шаповалов прямая трансляция

В третьем круге Открытого чемпионата США по теннису сегодня, 3 сентября, россиянин Андрей Рублев встретится с канадским теннисистом Денисом Шаповаловым.

Матч пройдет на третьем по значимости корте — стадионе Трибуна. Спортсмены выйдут на корт не ранее 20:00 по московскому времени. Прямую видеотрансляцию поединка болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Андрей Рублев вторая ракетка России на данный момент, в мировом рейтинге теннисистов-профессионалов он расположился на 11-й строке. Высшее его достижение на US Open — выход в четвертьфинал. В первом круге наш теннисист в пяти партиях переиграл серба Ласло Дьере. Матч второго круга с южнокорейцем Квон Сон У дался Андрею легче — победа в трех партиях.

Денис Шаповалов в 2020 году на US Open смог выйти в четвертьфинал, и это пока предел для него на этом турнире. В рейтинге ATP Денис расположился на 21-м месте. На нынешнем турнире в первом круге он в пяти партиях обыграл Марка-Андреа Хуслера, а во втором в четырех сетах был сильнее Роберто Карбаллеса Баэны.

Пока соперники идут по турнирной сетке примерно одинаково. Между собой они встречались пять раз. Три победы на счету Андрея, два раза праздновал успех Денис. Букмекеры отдают преимущество россиянину. «Лига Ставок» предлагает на его победу коэффициент 1,50, выигрыш канадца оценивается коэффициентом 2,60.

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