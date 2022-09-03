Серена о том, чем в карьере гордится больше всего: «Ролан Гаррос»-2015. Этот титул я навсегда запомню, потому что я там чуть не умерла»

рассказала, чем в карьере гордится больше всего.

– Я не ломала ракетки, так что это плюс. И у меня всегда был хороший настрой, даже когда не хотелось. Тоже плюс. Что еще? (Смех).

– Я про вашу карьеру в целом.

– Я знаю. Это шутка (улыбается).

Чем я больше всего горжусь за всю карьеру?

– До этого момента.

– «Ролан Гаррос»-2015, да. Этот титул я навсегда запомню, потому что я там чуть не умерла. Но как-то победила. Это было круто, – сказала Уильямс.

На «Ролан Гаррос»-2015 она играла больной и на время финальных стадий получила терапевтическое исключение на использование запрещенных препаратов: ей было разрешено принимать 40 миллиграмм преднизолона один раз в день.

Великая карьера Серены Уильямс на одной картинке: 23 «Больших шлема», $94 млн призовых и многое-многое другое

Серена Уильямс – величайшая в истории?

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