Андрей Рублев: «Однажды попросил билеты на матч НБА, и мне дали на последний ряд. А потом вижу: все теннисисты в первом ряду, фотографируются со звездами»

11-я ракетка мира рассказал, как на прошлой неделе побывал на концертах в Нью-Йорке.

– В понедельник и в пятницу я ходил на Гарри Стайлза, а во вторник на Twenty One Pilots. Я с удовольствием еще раз сходил бы на Twenty One Pilots, но у них был только один концерт.

– Встретились с Гарри Стайлзом?

– Нет, [ ] для меня такого не делает (смеется).

Не знаю, как все игроки знакомятся со звездами. Вы не представляете, однажды я попросил билеты на матч НБА в Майами, и мне дали на самый последний ряд. А я тогда, по-моему, был в топ-10.

А потом я вижу Зверева, Сонего, Берреттини, Рууда, все они в первом ряду, фотографируются со звездами, и я такой: «Как это работает?». И мне до сих пор интересно как.

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