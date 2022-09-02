Алькарас о том, что вдохновляет Гауфф: «Я очень рад. Я вообще всем пытаюсь показать, что нужно получать удовольствие и показывать лучший уровень в нужные моменты»

Карлос Алькарас ответил, кто его вдохновляет в WTA-туре. Ранее Кори Гауфф и Наоми Осака говорили, что вдохновляются его игрой.

«Приятно это слышать от одной из лучших теннисисток в мире. Это великолепно, я очень рад.

Я вообще всем пытаюсь показать, что нужно получать удовольствие и показывать лучший уровень в нужные моменты.

Меня очень вдохновляет Серена. Ее последний матч здесь был великолепным, и, конечно, во время карьеры она вдохновляла многих, включая меня».

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