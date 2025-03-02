Алькарас о поражении в финале Олимпиады: «Мне казалось, что я был обязан выиграть золото, поэтому я подвел свою страну»
Карлос Алькарас прокомментировал свою реакцию на поражение в финале Олимпиады.
В Париже испанец проиграл Новаку Джоковичу 6:7(3), 6:7(2) и заплакал перед церемонией награждения.
«Это был сложный момент. Потому что с самого начала года целью было золото.
И на той неделе мне казалось, что я был обязан это сделать. В итоге чувство, что ты должен что-то сделать, может стать ошибочным – а в течение 10-15 минут после поражения сложно было все осмыслить.
И тогда мне казалось, что я подвел свою страну, испанцев, потому что не выиграл золото, которого все ждали. Поэтому я так отреагировал, дал волю своим чувствам и, конечно, говорил перед камерами, выражал эмоции. Думаю, это было необходимо — показать своей стране и всему миру, что я чувствую».
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: TNT Sports
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