Алькарас о поражении в финале Олимпиады: «Мне казалось, что я был обязан выиграть золото, поэтому я подвел свою страну»

Карлос Алькарас прокомментировал свою реакцию на поражение в финале Олимпиады.

В Париже испанец проиграл Новаку Джоковичу 6:7(3), 6:7(2) и заплакал перед церемонией награждения.

«Это был сложный момент. Потому что с самого начала года целью было золото.

И на той неделе мне казалось, что я был обязан это сделать. В итоге чувство, что ты должен что-то сделать, может стать ошибочным – а в течение 10-15 минут после поражения сложно было все осмыслить.

И тогда мне казалось, что я подвел свою страну, испанцев, потому что не выиграл золото, которого все ждали. Поэтому я так отреагировал, дал волю своим чувствам и, конечно, говорил перед камерами, выражал эмоции. Думаю, это было необходимо — показать своей стране и всему миру, что я чувствую».