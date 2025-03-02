Тренер Калинской: «Две недели назад она сказала, что любит теннис, так что я выполнила свою работу»
Тренер Анны Калинской Патрисия Тарабини рассказала о главном итоге их работы.
«Думаю, [Калинская] могла вырасти вместе с ожиданиями людей, ожиданиями ее окружения.
Я играла в теннис, потому что я его люблю. Я работала не из-за денег, а потому что я люблю теннис и потому что он дал мне больше, чем я ожидала.
Одна из самых важных вещей за пять с половиной лет с Анной, которую я услышала от нее только две недели назад – слова: «Я люблю теннис». Так что я сделала свою работу. Мы можем заканчивать, потому что моя работа выполнена, если она может сказать, что любит теннис» (улыбается).
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @wtarussians
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