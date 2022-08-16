Кори Гауфф: «В Алькарасе есть величие. Это неоспоримо»

18-летняя финалистка «Ролан Гаррос» прокомментировала слова о том, что он не справился с давлением на «Мастерсе» в Монреале.

«Я уверена, что от нас с Карлосом до конца карьеры будут чего-то ждать. Это нужно принять.

Я никогда с ним лично об этом не разговаривала, но мне кажется, что он это принимает. Я многому научилась, наблюдая за ним. Я постоянно смотрю его тренировки и его матчи против больших игроков. Мне нравится, что он всегда агрессивен.

На «Ролан Гаррос» я себе так и говорила. Буквально спрашивала себя: «А что бы сделал Карлос?» И решила атаковать, всегда принимать агрессивные решения.

Мне жаль, что в Монреале так вышло, но я уверена, что он быстро решит эту проблему. Потому что в нем есть величие. Это неоспоримо».

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