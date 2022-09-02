Бруксби о жалобах Чорича на его камоны: «Конечно, я это заметил. Это придает уверенности»

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Дженсон Бруксби прокомментировал то, что Борна Чорич жаловался судье на его камоны во время матча второго круга US Open. Американец победил чемпиона Цинциннати 6:4, 7:6, 6:1.

«Конечно, я это заметил. Это придает уверенности и означает, что ты лучше соперника справляешься с давлением. Я концентрируюсь на том, что в моих силах. Когда я вижу, что соперник расстроен, то делаю все, чтобы его додавить. Как бы то ни было, на это приятно смотреть.

Да, условия, сегодня были тяжелыми, было ветрено. Но мне кажется, я хорошо справился».

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