Медведев о втором круге US Open: «Непросто играть, когда матч начинается в 10 вечера. Но у меня уже есть подобный опыт»

прокомментировал выход в третий круг . Во втором раунде он обыграл Артура Риндеркнеша – 6:2, 7:5, 6:3.

«Иногда непросто играть, когда матч начинается в 10 вечера. Но у меня уже есть подобный опыт, и я старался сразу же показывать свой лучший теннис. В первом сете так и получилось. А Артур начал немного медленно, делал двойные, невынужденные ошибки.

Для меня начало матча было хорошим, и потом я удержал этот ход. Хотя второй сет и получился упорным.

Я рад, что прошел дальше».

В третьем круге Медведев сыграет с квалифаером Ибином У.

«Я видел кусочек его второго круга. Он отлично играет, и я жду сложного матча. Мне нужно будет показать свой максимум».

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