Бадоса о том, что создает ей проблемы на US Open: «Мячи, корт слишком быстрый, жара и влажность. Сегодня еще ветер. Так что почти все»

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Четвертая ракетка мира Паула Бадоса рассказала, что создает ей проблемы на US Open.

«Мячи, корт слишком быстрый, жара и влажность. Сегодня еще ветер. Так что почти все (смеется).

На 90% турниров мяч после розыгрышей немного увеличивается. Здесь наоборот – он становится меньше. В этом различие. Мы изучаем этот вопрос с Wilson [производителем мячей]. Иногда складывается ощущение, будто ты играешь в пинг-понг. Поэтому этот мяч здесь трудно контролировать.

Конечно, если бы корт был более медленным, возможно, удалось бы найти баланс. Но дело даже не в этом. На этих кортах игра на задней линии очень быстрая. Мяч выходит из-под контроля, если чуть-чуть сильнее вложиться в удар.

Так что мне очень тяжело адаптироваться. Я люблю более медленные условия, более тяжелые мячи, потому что хорошо развита физически. Думаю, я хорошо играю на задней линии, но в этих условиях мне тяжелее.

Однако я должна принять это и как можно скорее адаптироваться. Возможно, эта проблема когда-нибудь решится (улыбается)».

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