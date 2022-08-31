Осака после вылета с US Open: «Мне надо немного расслабиться, а то в голове сплошной хаос»

Наоми Осака прокомментировала поражение от Даниэль Коллинс в первом круге US Open. Японка уступила 6:7, 3:6 и второй раз в сезоне вылетела на старте турнира «Большого шлема».

– Думаю, я играла слишком оборонительно. Наверное, вы заметили, что сегодня я не очень доверяла форхенду, редко входила в корт. Не могу сказать, что играла плохо, но, конечно, старалась изо всех сил.

– Как вы оцениваете свои поражения на «Больших шлемах» в этом сезоне? Есть ли улучшения в психологическом плане?

– Не знаю. Я примерно в том же ключе уступила в первом круге «Ролан Гаррос», так что... Этот год действительно складывается не лучшим образом.

Честно говоря, я просто хотела бы играть без боли в спине – эта травма обострилась после Торонто. До позавчера я вообще не подавала, так что довольна тем, как сегодня шла подача. Некоторые вещи невозможно запланировать. Например, я не знала, что буду играть с Коллинс, пока не зашла в твиттер и не прочитала (улыбается). Но ты становишься сильной, когда выигрываешь такие матчи, даже в первом круге.

Все имеют дело с травмами. В этом году их чуть больше, но я воспринимаю это как возможность чему-то научиться. Я больше узнала о своем теле и теперь знаю, что нужно делать, чтобы предотвратить какие-то проблемы.

В теннисе физика вышла на первый план, и я должна работать, чтобы оставаться в топе.

Когда я говорила, что у меня голова идет кругом, я имела в виду, что постоянно анализирую происходящее. Во время матчей иногда говорю себе, что надо перестать думать и начать действовать инстинктивно.

Не знаю. Я чувствую, что мне надо немного расслабиться, а то в голове сплошной хаос.

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