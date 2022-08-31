Корне проводит рекордный 63-й «Большой шлем» подряд и обыграла действующую чемпионку US Open Радукану

Француженка Ализе Корне в первом круге обыграла прошлогоднюю чемпионку – 6:3, 6:3.

US Open стал для Корне 63-м «Большим шлемом» подряд. Она стала единоличной рекордсменкой по этому показателю.

В этом году Корне на «Шлемах» проводит лучший сезон. На Australian Open она впервые в карьере вышла в четвертьфинал, на она прервала 37-матчевую серию побед , а теперь на US Open обыграла действующую чемпионку.

После матча с британкой Корне рассказала о причинах успехов: «Я лучше справляюсь с эмоциями. Вот и все. Я стала старше и взрослее, поэтому теперь, когда я, например, подаю на матч, я остаюсь в моменте и думаю о том, что мне нужно делать.

Я очень довольна, потому что этот контроль над эмоциями сказывается на результатах. Мне уже 32, и лучше поздно, чем никогда».

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