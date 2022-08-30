Серена о решении завершить карьеру: «Иногда труднее уйти, чем остаться. Но в жизни есть и другие главы»

23-кратная чемпионка «Больших шлемов» ответила, трудно ли было принять решение о завершении карьеры.

– Да, это было очень трудное решение. Думаю, когда ты чем-то увлечена и так сильно что-то любишь, всегда трудно уйти. Иногда труднее уйти, чем остаться. Так было и со мной.

Я уже какое-то время пыталась решить, что делать.

– Вы все еще любите теннис, он у вас в крови.

– Так и есть. А еще мне нравится, что он помогает поддерживать форму. Это бонус (улыбается).

Но я такая: «Ладно, думаю, сейчас самое время». У меня есть семья, в жизни есть и другие главы. Я называю это эволюцией.

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