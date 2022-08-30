Серена о том, станет ли US Open ее последним турниром: «Я довольно туманно высказалась, верно? Продолжу так и делать»

23-кратная чемпионка «Больших шлемов» ответила на вопрос, станет ли ее последним турниром.

– Да, я довольно туманно высказалась, верно? (Улыбается.) Продолжу так и делать, потому что никогда не знаешь.

– Многие люди, говорившие о вас в последние несколько недель, упоминали, что вы вышли за рамки спорта. Вы обращали внимание на эти слова, важно ли это для вас и что вы чувствуете?

– Я чувствую себя прекрасно. На протяжении всех этих событий, с тех пор как три недели назад вышли новости, я держалась в тени. Я очень хорошо умею оставаться в пузыре. Именно так я и делала.

Иногда мне попадалась то одна реплика, то другая. Но это нелегко, и чтобы справиться со всеми эмоциями и чувствами, мне просто нужно было уйти в себя, побыть одной и отключиться от прессы, соцсетей и прочего.

Да, я просто стараюсь справиться.

Спасибо.

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