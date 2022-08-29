Медведев о победе над Козловым на старте US Open: «В юниорах обыграть Стефана было невозможно. Однажды он меня уничтожил – и я рад, что взял реванш»

Даниил Медведев прокомментировал победу над Стефаном Козловым в первом круге US Open. Россиянин победил 6:2, 6:4, 6:0 и успешно начал защиту титула.

«Больше всего доволен тем, что победил. Условия были непростыми – жарко и влажно, мы оба много потели.

По-моему, по ходу матча были хорошие розыгрыши. Мне удалось сыграть довольно стабильно. И, конечно, подача сыграла важную роль. В юниорах обыграть Стефана было невозможно. Мы играли на турнире U14, и он на два года младше меня. Обычно это большая разница – но он меня уничтожил. Так что я рад, что взял реванш (смеется).

У него немного необычная игра, так что я старался просто быть стабильным, находить нужный удар в нужный момент. И мне кажется, сегодня у меня получилось», – сказал Медведев в интервью на корте.

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