Матс Виландер: «Радукану – целостный игрок, но, возможно, ей не хватает такого убойного удара, который есть у Рыбакиной или Швентек»

Семикратный чемпион «Больших шлемов» поделился ожиданиями от выступления Эммы Радукану на .

«Думаю, мы должны быть готовы к тому, что она может еще раз успешно выступить. Конечно, потому что когда она хорошо играет, у нее невероятно целостный теннис, и психологически она всегда включена в каждый розыгрыш.

Однако вопрос в том, что после ее победы очень многие женщины или сами поверили, или их команды и тренеры говорят: «Эй, Эмма Радукану выиграла US Open, так почему ты не можешь?»

Своей победой она открыла ящик Пандоры. Раньше было, наверное, 5-10 игроков, которые реально верили, что могут выиграть. Теперь есть 50 игроков, которые считают, что могут выиграть, и это сильно усложняет задачу.

Единственное, что меня немного беспокоит, это то, что в прошлом году на US Open, как мне показалось, мы видели теннисистку, которая, во-первых, двигалась лучше большинства, во-вторых, была психологически сильнее многих и, в-третьих, почти самое важное – ей удавалось сломить некоторых из этих девушек, и здесь возникает вопрос.

Я больше не видел, чтобы ей удалось сломить соперниц. Она выигрывает матчи за счет борьбы, хорошего движения и стабильности, но во время прошлогоднего US Open она показала, что с форхенда и бэкхенда, как и на подаче обладает чуть большим потенциалом.

Конечно, она целостный игрок, но вопрос в том, что, возможно, ей не хватает такого убойного удара, который есть у или . Окажется ли это в итоге решающим фактором?

Я считаю, что благодаря стабильности Эмма выйдет в 15-20 четвертьфиналов «Больших шлемов», прежде чем завершит карьеру.

Но есть ли у нее оружие против таких теннисисток, как Рыбакина и Швентек, когда они отлично играют? Чем тогда Эмма Радукану может им помешать?

Нужно внимательно отнестись к Эмме Радукану и дать ей несколько лет. Она раньше не играла в туре и не знает, что это значит».

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