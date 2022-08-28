Коккинакис о том, что сыграет с Кириосом на US Open: «Я и так обычно ни хрена сосредоточиться не могу. С Ником хотя бы известно, что меня ждет»

прокомментировал то, что сыграет с в первом круге . Они с Кириосом вместе выступают в паре и выиграли .

«Мы с ним не стали друг друга избегать, это точно. Постоянно общаемся, отправляем друг другу всякие ништяки в инстаграме, так что ничего не изменилось. Не знаю, что будет на корте.

Думаю, если не случится ничего безумного, то мы потом спокойно сходим выпить, все будет нормально».

Также Коккинакис прокомментировал то, что поведение Кириоса может его сбить.

«Я и так обычно ни хрена сосредоточиться не могу. С Ником хотя бы известно, что меня ждет.

Он все время устраивает цирк и живет хаосом. Когда все это начинается, он очень комфортно себя чувствует. Так что я постараюсь просто найти способ как-то с этим справиться».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе