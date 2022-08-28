Осака о настрое на US Open: «Я бы соврала, если бы сказала, что чувствую себя очень спокойно»

Теги US Open WTA Наоми Осака Даниэль Коллинс Теннис

Двукратная чемпионка US Open Наоми Осака рассказала о настрое на турнир.

«Не знаю. Я бы соврала, если бы сказала, что чувствую себя очень спокойно. Сегодня на тренировке я очень нервничала. Думаю, потому что я хочу хорошо выступить, а в последнее время результаты у меня не очень.

Конечно, не хочется проиграть в первом круге «Большого шлема». И в Нью-Йорке я обычно выступаю неплохо. Я стараюсь скинуть давление, но оно всегда будет.

В первом круге мне досталась очень сложная соперница, и это только добавляет давления».

В первом круге Осака сыграет с 19-й сеяной Даниэль Коллинс.

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