Маннарино стал шестым чемпионом, отыгравшим матчболы по ходу турнира в 2022-м

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Адриан Маннарино стал победителем турнира в Уинстон-Сейлеме. Француз провел 11-й финал ATP в карьере и выиграл второй титул. В 34 года он стал самым возрастным чемпионом в Уинстон-Сейлеме.

В первом круге Маннарино отыграл четыре матчбола. После этого он не проиграл ни сета.

Француз стал шестым чемпионом в этом сезоне, ушедшим с матчболов на пути к титулу. До него это сделали:

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