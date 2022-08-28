Маннарино стал шестым чемпионом, отыгравшим матчболы по ходу турнира в 2022-м

Адриан Маннарино стал победителем турнира в Уинстон-Сейлеме. Француз провел 11-й финал ATP в карьере и выиграл второй титул. В 34 года он стал самым возрастным чемпионом в Уинстон-Сейлеме.
В первом круге Маннарино отыграл четыре матчбола. После этого он не проиграл ни сета.
Француз стал шестым чемпионом в этом сезоне, ушедшим с матчболов на пути к титулу. До него это сделали:
- Танаси Коккинакис в Аделаиде (два в полуфинале);
- Жоау Соуза в Пуне (три в полуфинале);
- Карлос Алькарас в Барселоне (два в полуфинале);
- Лоренцо Музетти в Гамбурге (два в первом круге);
- Ник Кириос в Вашингтоне (пять в четвертьфинале).
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