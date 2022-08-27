Осака о том, как смотрела матч Серены в Торонто: «Я будто почувствовала, что она готовится последний раз выступить на US Open, и просто начала плакать»

Четырехкратная чемпионка «Больших шлемов» высказалась о наследии .

– Я думаю, что ее наследие настолько велико, что его невозможно описать словами. Она так сильно изменила спорт. Она познакомила с теннисом людей, которые никогда о нем не слышали. Я сама результат того, что она сделала. Меня бы здесь не было без Серены, Винус, всей ее семьи. Я ей очень благодарна.

Я пыталась понять, как это резюмировать. Я искренне считаю, что она – самая значительная сила в этом спорте. Я не пытаюсь преуменьшить Федерера или Надаля. Я просто думаю, что она – самое значительное, что когда-либо будет в этом спорте.

Для меня большая честь просто смотреть, как она играет. Она дает нам возможность побольше на нее посмотреть.

Помню, она давала интервью на корте, что если завершит карьеру, то никому не скажет. Я очень испугалась. Блин, когда же будет ее последний матч?

Круто, что она об этом объявила и дала людям возможность отдать должное ее наследию.

– Как вы отреагировали на ее объявление?

– Было очень странно. Я смотрела ее первый матч в Торонто, после которого она объявила. По какой-то причине я просто начала плакать, потому что это почувствовала. Когда я играла с ней в Австралии [в 2021 году], люди такие: «Она здесь в последний раз».

И я: «Блин, очень не хочется, чтобы это было правдой».

Я будто почувствовала, что она готовится последний раз выступить на US Open, и просто начала плакать. Она объявила на следующий день. Я подумала: «Боже, вот что значит опустошение».

Да, это большая честь – смотреть, как она играет.

– В чем наибольшее влияние Серены?

– На мой взгляд, это очевидно. Если посмотреть на всех игроков с нашим цветом кожи, понятно, что мы следовали за ней.

Кроме того, в бизнесе ее очень привлекают технологии, так что кто бы ни пошел этим путем, думаю, это будет сделано явно под ее влиянием. Просто в целом, в плане культуры и стиля, она была первой, у кого была своя марка и тому подобное.

Уверена, ей пришлось преодолеть множество барьеров. Теперь благодаря ей мы можем легко пройти этот путь.

Наверняка есть много вещей, которые она сделала, а я о них не знаю. Но будет интересно посмотреть.

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