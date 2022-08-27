Фриц о травме стопы: «Она не до конца зажила, но нет риска, что я полностью сломаю кость»

12-я ракетка мира рассказал, как чувствует себя после травмы стопы, из-за которой снялся с турнира в Атланте.

«Я в порядке. Нужно контролировать, сколько я играю. Я сделал еще один снимок после Цинциннати, прежде чем ехать сюда. Проблема никуда не делась. Нога не до конца зажила, но нет риска, что я полностью сломаю кость. Это просто стрессовый перелом. Нужно разобраться с ним после US Open.

Но со мной все нормально. Мне кажется, это не мешает моим выступлениям. Приятно быть уверенным, что, выкладываясь на 100%, я не усугублю проблему и не выпаду надолго. Здорово это понимать и знать, что я могу выложиться по полной».

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