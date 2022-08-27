Циципас об общении с Федерером на Кубке Лэйвера: «Я подписал соглашение о неразглашении, не могу ничего говорить»

Стефанос Циципас высказался об участии в Кубке Лэйвера вместе с Роджером Федерером.

– Позвольте сначала сказать, что это будет легендарно. Этот состав [сборной Европы] – это какая-то шутка (улыбается). Это Майкл Джордан и «Ред Булл» (смеется). Простите, «Чикаго Буллз»! Извините, у меня в голове каша.

Для меня огромная честь быть частью этой команды. Если честно, не знаю, в какой роли будет Роджер, но я очень рад, что он вернется на корт.

В последние несколько месяцев мы много общались с Роджером. Быть с ним в одной команде – это невероятная привилегия. Надеюсь, он проведет первый одиночный матч. Все лучшие воспоминания и события на корте для меня связаны с Кубком Лэйвера, поэтому я такой большой фанат этого турнира.

Я многому научился у легенд. Мне повезло разделять с ними очень важные моменты на протяжении трех дней соревнований. Более того, мы общаемся и делимся классными идеями на корте и за его пределами, мы вместе часть чего-то очень выдающегося.

– Каким был самый запоминающийся момент вне корта?

– Я подписал соглашение о неразглашении, не могу ничего говорить (смеется).

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